Российские военные под атакой свыше десятка дронов ВСУ вынесли раненных возле Затишья

Под атакой 12 украинских беспилотников бойцы ВС России вынесли раненых товарищей во время освобождения Затишья. Об том рассказал санинструктор с позывным Фрол в интервью сайту телеканала «Звезда» .

«Мы пошли за нашими ранеными бойцами, тут прилетели FPV-шки, начали нас разбирать. Около 12 штук за нами гонялось по всей лесополке», — отметил военнослужащий.

По словам собеседника, во время преследования дронами он и его сослуживец укрывались в траншеях. После того, как бойцы добрались до пострадавших, им удалось их эвакуировать в безопасное место.