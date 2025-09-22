Российские инструкторы передали опыт СВО коллегам из Народной армии Лаоса

Инструкторы Восточного военного округа в ходе совместных российско-лаосских учениях «Ларос-2025» передают коллегам из Народной армии Лаоса опыт, который удалось получить в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила корреспондент сайта телеканала «Звезда» Мария Герман.

На территории полигона развернуто свыше десятка учебных точек для тренировок военных. Инструкторы демонстрируют методы безопасной зачистки помещений, эффективного передвижения по этажам зданий и управления действиями солдат в режиме реального времени.

«Грамотная работа подразделения должна вестись с холодной головой. Нужно сначала подавить противника, а потом действовать дальше», — подчеркнул инструктор с позывным Князь.

Военные осваивают современные технологии, такие как использование беспилотников и снайперская поддержка. Инструктор с позывным «Иркут» указал на постоянный рост квалификации операторов дронов в боевой обстановке.

Важное место занимает программа высотной подготовки, проводимая специалистом с позывным «Хан», использующим специальные альпинистские средства для высадки десанта с вертолетов Ми-17 без парашюта. Эти мероприятия способствуют укреплению межгосударственного взаимодействия и повышению уровня совместной борьбы с международным терроризмом.