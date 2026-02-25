Под Рязанью прошли учения российских военных по отражению атак беспилотников

Завершились двухнедельные сборы российских военнослужащих возле Рязани, направленные на отражение атак беспилотных аппаратов. Бойцы также улучшили навыки оказания первой помощи раненым товарищам. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал инструктор по тактической медицине с позывным Светлый.

Особое внимание уделялось использованию современных медицинских средств, включая новые модели жгутов и повязок, что повысило шансы бойцов выжить на поле боя. Участниками учений стали солдаты, направляющиеся вскоре в зону специальной операции. Они освоили новейшее оружие и технику, предназначенную для борьбы с дронами различного класса.

Подобные маневры помогают военным поддерживать высокий уровень готовности и эффективно реагировать на угрозы современного конфликта.

Всего в мероприятиях приняли участие сотни специалистов различных родов войск, продемонстрировавших высокую степень координации и профессионализма. Учения показали эффективность модернизации армии и подготовку личного состава к современным боевым условиям.