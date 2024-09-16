Моряки отразили атаку безэкипажных катеров условного противника на учениях «Океан-2024»

Моряки Каспийской флотилиив рамках учений «Океан-2024» уничтожили береговые цели и безэкипажные катера условного противника. Об этом сообщила «Звезда».
Тренировки экипажа идут практически круглосуточно и в любую погоду. Одновременно с палуб трех ракетных кораблей — «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» — ведется огонь артиллерийскими установками А-190.
Отмечается, что экипажи отстреливали условного противника осколочно-фугасными снарядами на расстоянии 10 километров.
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