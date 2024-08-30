«Курганмашзавод»: БМП-3 и БМД-4 получили комплекс снижения заметности

Минобороны России получило партии боевых машин БМП-3 и БМД-4. По результатам применения в технику внесли изменения, рассказал сайту телеканала «Звезда» военный представитель при «Курганмашзаводе».

По его словам, транспортные средства получили комплект дополнительной защиты. Кроме того, их оснастили комплексом снижения заметности и РЭБ.

В производстве машин задействованы высококвалифицированные рабочие и инженеры. Также используются сотни современных станков и агрегатов.

Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу

IMAGO/Sylvio Dittrich

Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Баланс интересов: чего больше Дуровы принесли человечеству — вреда или пользы?

Vlad Karkov/Keystone Press Agency

Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

«Новое вдохновение». Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек «По улицам»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте