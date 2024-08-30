«Курганмашзавод»: БМП-3 и БМД-4 получили комплекс снижения заметности

Минобороны России получило партии боевых машин БМП-3 и БМД-4. По результатам применения в технику внесли изменения, рассказал сайту телеканала « Звезда » военный представитель при «Курганмашзаводе».

По его словам, транспортные средства получили комплект дополнительной защиты. Кроме того, их оснастили комплексом снижения заметности и РЭБ.

В производстве машин задействованы высококвалифицированные рабочие и инженеры. Также используются сотни современных станков и агрегатов.