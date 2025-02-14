Корветы Тихоокеанского флота показали маневры у побережья Индонезии

Корветы «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» готовятся к учениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли прошли вблизи территориальных вод Индонезии, демонстрируя подготовку к основным этапам маневров, сообщает сайт телеканала «Звезда» .

На одном из корветов Тихоокеанского флота размещен вертолет Ка-27ПЛ, способный действовать в любых климатических условиях. Штурман Виталий Шкроба рассказал, что новая версия вертолета облегчает выполнение боевых задач благодаря современному оборудованию.

Экипаж воздушного судна провел разведку на расстоянии около 100 километров, несмотря на усилившееся волнение моря. Для опытного пилота такая посадка не стала проблемой. Командир боевой части проверял артиллерийский комплекс А-190, отметив его современные возможности и способность решать сложные задачи.