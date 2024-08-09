Корабль «Афанасий Иванников» спустили на воду в Петербурге

Церемония спуска девятого корабля «Афанасий Иванников» противоминной обороны проекта «Александрит» прошла на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге. Об этом сообщила «Звезда».

Тральщик будет принят в состав ВМФ России до конца этого года. Перед этим ему предстоит пройти ходовые испытания. Служить «Афанасий Иванников» будет на Северном флоте.

Отмечается, что свое имя он получил в честь участника Великой Отечественной войны, который командовал тральщиком Т-115.

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