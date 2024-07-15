Команда RT передала бойцам технику, купленную на средства подписчиков

Российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, получили помощь от подписчиков канала RT. Об этом сообщили на сайте издания.

Всю технику приобрели на их средства. Так, военнослужащим 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии доставили беспилотники Mavic.

Отмечается, что для бойцов батальона РЭБ 137-й штурмовой бригады «Урал» на собранные деньги приобрели очки и пульт управления оператора FPV-дронов, а также радиостанции Kirisun.

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