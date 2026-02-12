Инструктор Кузьмин рассказал, что при отборе добровольцев в войска БПЛА учитывают опыт видеоигр

Множество желающих заключить контракт с Министерством обороны посетили пункт отбора на военную службу в Московской области. Многие стремятся попасть именно в войска беспилотных систем, мечтая освоить управление дронами, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Существуют жесткие критерии отбора: оператор беспилотника должен находиться в возрасте от 18 до 35 лет, технический персонал — до 45 лет. Все кандидаты подвергаются профессиональному и психологическому тестированию.

«Опыт любой учитывается, даже игра на приставках, развивается моторика пальцев. Именно такие люди и нужны», — отметил инструктор Алексей Кузьмин.

Будущие военнослужащие обязаны сдать полный комплекс медицинских обследований, включая лабораторные анализы, ЭКГ, офтальмологическое тестирование и оценку реакции организма.