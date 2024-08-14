Глава ГУИР Минобороны Осадчук: беспилотные системы — доминирующий вид вооружения

Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук назвал беспилотные системы доминирующим образцом вооружения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам главы ГУИР, речь идет о всех классах: воздушном, наземном, водном. Такая техника уже способна заниматься транспортировкой грузов, напомнил Осадчук.

Он также указал на значимость использования FPV-дронов во время боевых действий. Данный образец существенно изменил тактику сражений.

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте