Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук назвал беспилотные системы доминирующим образцом вооружения. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам главы ГУИР, речь идет о всех классах: воздушном, наземном, водном. Такая техника уже способна заниматься транспортировкой грузов, напомнил Осадчук.

Он также указал на значимость использования FPV-дронов во время боевых действий. Данный образец существенно изменил тактику сражений.