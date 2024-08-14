Глава ГУИР Минобороны Осадчук: беспилотные системы — доминирующий вид вооружения
Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук назвал беспилотные системы доминирующим образцом вооружения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам главы ГУИР, речь идет о всех классах: воздушном, наземном, водном. Такая техника уже способна заниматься транспортировкой грузов, напомнил Осадчук.
Он также указал на значимость использования FPV-дронов во время боевых действий. Данный образец существенно изменил тактику сражений.
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