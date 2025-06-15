Дроновод Ветер рассказал, что максимальная дальность FPV-дронов превышает 26 км

Командир ударно-тактической группы беспилотных летательных аппаратов с позывным Ветер рассказал корреспонденту сайта телеканала «Звезда» Павлу Кольцову, что максимальная дальность FPV-дронов в реальных боевых условиях составляет более 26 километров.
«Расстояние от 10 до 17 километров — это просто вот рабочая обстановка. Причем улетали и до 26 и более», — отметил военнослужащий.
Увеличенная грузоподъемность 13-дюймового дрона составляет до девяти килограммов. Благодаря этим характеристикам можно выполнить практически любое боевое задание в зоне специальной военной операции, подчеркнул Ветер.
Проект поддержки учителей и выпускников педагогических вузов запустили в Подмосковье
Почти 4 тысячи охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с начала года
Соревнования «Роснефти» по триатлону прошли в Крылатском
В Кирове трое мужчин жестко избили двух самокатчиков
Мигрант увез екатеринбургскую школьницу в Челябинск и удерживал две недели
Читальный зал под открытым небом начал работу в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте