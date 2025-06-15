Дроновод Ветер рассказал, что максимальная дальность FPV-дронов превышает 26 км

Командир ударно-тактической группы беспилотных летательных аппаратов с позывным Ветер рассказал корреспонденту сайта телеканала «Звезда» Павлу Кольцову, что максимальная дальность FPV-дронов в реальных боевых условиях составляет более 26 километров.

«Расстояние от 10 до 17 километров — это просто вот рабочая обстановка. Причем улетали и до 26 и более», — отметил военнослужащий.

Увеличенная грузоподъемность 13-дюймового дрона составляет до девяти килограммов. Благодаря этим характеристикам можно выполнить практически любое боевое задание в зоне специальной военной операции, подчеркнул Ветер.