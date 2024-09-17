Бойцы установили усиленную защиту от дронов на танк Т-80
Российские бойцы самостоятельно установили усиленную защиту на танк Т-80, полностью обшив его листами стали. Об этом сообщила «Звезда».
Экипаж также оборудовал танк цепями спереди и сзади, чтобы туда не смогли залететь FPV-дроны. На создание защиты для боевой машины ушло шесть тонн металла.
Отмечается, что благодаря газотурбинному двигателю Т-80 способны выходить на огневые позиции практически бесшумно.
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