Бойцы установили усиленную защиту от дронов на танк Т-80

Российские бойцы самостоятельно установили усиленную защиту на танк Т-80, полностью обшив его листами стали. Об этом сообщила «Звезда».

Экипаж также оборудовал танк цепями спереди и сзади, чтобы туда не смогли залететь FPV-дроны. На создание защиты для боевой машины ушло шесть тонн металла.

Отмечается, что благодаря газотурбинному двигателю Т-80 способны выходить на огневые позиции практически бесшумно.