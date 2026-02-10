Расчет беспилотника «Молния» группировки войск «Центр» успешно атаковал опорный пункт украинской армии в лесополосе на Красноармейском направлении. Этот маневр подтвердил эффективность российских беспилотных комплексов, использующих точные координаты целей и современное вооружение, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Командир расчета противодействия БПЛА подчеркнул, что борьба с беспилотниками противника является приоритетной задачей. Используя камеры наблюдения и мощные датчики, российские специалисты эффективно отслеживают передвижение неприятельских аппаратов и нейтрализуют их угрозу.

Опытный оператор FPV Антон Алексеев объявил о личном рекорде — 55-м уничтоженном вражеском дроне-разведчике. Такое мастерство помогает предотвратить корректировку огня и затрудняет поставки оружия и припасов врагу.

Кроме того, подразделения авиации и наземных войск регулярно проводят совместные учения, повышая точность нанесения ударов и минимизируя потери среди мирного населения. Эти успехи показывают готовность российских вооруженных сил эффективно реагировать на угрозы в современных конфликтах.