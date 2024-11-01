Сегодня 18:47 Аресты в Минобороны с приходом Андрея Белоусова. Хроника После назначения Белоусова под арест попали несколько чиновников Минобороны 0 0 0 Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press Армия

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Как только Андрей Белоусов сменил на посту главы Минобороны России Сергея Шойгу, в госструктурах начались «чистки». В первую неделю после назначения нового министра под арест попали главный кадровик ведомства Юрий Кузнецов и генерал Иван Попов, конфликтовавший с Генштабом.

Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Генерала задержали 13 мая в его доме в Истринском районе. По версии следствия, Кузнецов получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу. Суд арестовал 29 счетов и недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны. Сейчас Кузнецов находится под стражей, в СИЗО. На фоне задержания Кузнецова в отставку подали два замминистра обороны — Руслан Цаликов и Алексей Криворучко.

Фото: Руслан Цаликов / РИА «Новости»

С чего все началось Примечательно, что задержание бывшего кадровика произошло после нашумевшего ареста Тимура Иванова — заместителя министра обороны, который также стал фигурантом дела о коррупции. Его задержали прямо на рабочем месте по подозрению в «сговоре с третьими лицами» и получении миллиардной взятки за махинации с контрактами и субподрядами для нужд Минобороны. Его арест, по сути, дал старт чисткам в Министерстве обороны. Генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу об особо крупном мошенничестве 17 мая. Его обвинили в продаже металла, который был предназначен для строительства оборонительных укреплений. Вину военный не признавал и настаивал, что кроме долгов и кредитов за душой у него ничего нет. Генерал даже просил суд привлечь бывших сослуживцев в качестве свидетелей защиты.

Фото: Тимур Иванов. MOD Russia / Global Look Press

За деньгами армии будут следить в разы пристальнее В мае оказался под арестом еще один крупный чиновник Минобороны — Владимир Вертелецкий, начальник управления департамента ведомства по обеспечению государственного оборонного заказа. По данным следствия, в 2022 году он принял работы в рамках госконтракта, которые на самом деле не были выполнены. «В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Следом арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его заподозрили в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Фото: Начальник главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки, принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО во время рассмотрения жалобы на продление ареста во Втором западном военном суде / РИА «Новости»

Продолжение чисток Летом в наручниках оказался бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, которого прозвали мясным королем. Он поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене. Например, мясо говядины заменял свининой и курятиной, что снижало ценность пайков. Булгакову неоднократно жаловались на еду, но ситуация не менялась. Затем суд арестовал гендиректора компании «Военторг» Владимира Павлова за хищение денег в особо крупном размере, после — бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова за хищение 30 миллионов рублей.

Фото: Заместители министра обороны Дмитрий Булгаков, Тимур Иванов, Юрий Садовенко, Татьяна Шевцова и Александр Фомин (слева направо) на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной / РИА «Новости»

В начале августа задержали и арестовали по подозрению в получении взятки на четыре миллиона рублей бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. С апреля 2024 года спецслужбы проводят масштабную операцию по задержанию действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России, которых подозревают в коррупционных преступлениях.