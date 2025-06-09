Адмирал Комоедов заявил, что стратегия развития ВМФ РФ должна быть умеренной

Развитие Военно-морского флота России должно осуществляться взвешенно и равномерно по всем направлениям, заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в интервью ИА НСН .

По его словам, перспективы развития флота до 2050 года выглядят далекими, но неизменным остается главное: оптимальное сочетание флота и авиации — ключ к победе на море.

«Стратегия должна быть умеренной: не гнаться по количеству, а сочетать качество в строительстве, эксплуатации и подготовке кадров, а также поумерить геройство», — отметил эксперт.

Возможно, добавил Комоедов, в некоторых моментах стоит пересмотреть тактику и договариваться о сотрудничестве, инвестируя ресурсы и приобретая мощности за рубежом.